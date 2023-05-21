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Власти Испании выпустят приложение для распределения домашних обязанностей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:48

Министерство по вопросам равноправия Испании запустит приложение для распределения обязанностей между членами семьи в рамках кампании по улучшению гендерного равенства. Об этом сообщает CNN.

«Опросы говорят нам, что женщины тратят гораздо больше времени на работу по дому, чем мужчины», — заявила заместитель главы испанского министерства по вопросам равенства Анджела Родригес. Приложение будет работать по принципу тех, что позволяют людям делить стоимость еды или другие расходы.

«Например, мытье посуды — это очевидная задача для приложения, но перед этим кто‑то должен купить ингредиенты, спланировать, что нужно съесть в этот конкретный день, а затем приготовить еду. Все эти задачи, эта умственная нагрузка почти всегда ложатся на женщин, говорят опросы», — заявила Родригес.

Приложение, которое запустится к лету, будет полезно не только для пар, но и для домохозяйств, состоящих из родителей и детей или соседей по дому, добавила она. В твиттере Родригес ответила на обиженные комментарии: «Всех тех, кого обижает приложение для домашних дел, на самом деле обижает вероятность работы по дому».

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