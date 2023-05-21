Власти Испании выпустят приложение для распределения домашних обязанностей

Приложение, которое запустится к лету, будет полезно не только для пар, но и для домохозяйств, состоящих из родителей и детей или соседей по дому, добавила она. В твиттере Родригес ответила на обиженные комментарии: «Всех тех, кого обижает приложение для домашних дел, на самом деле обижает вероятность работы по дому».