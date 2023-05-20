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Краснодарские караоке-клубы проверяют после исполнения посетителем песни Верки Сердючки

Виктория Шанина
Сегодня в 20:16

В Краснодаре «проведут работу» со всеми местными караоке-клубами из‑за того, что в одном из них посетители спели трек Верки Сердючки. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Мэр Краснодара Евгений Наумов дал поручение правоохранительным органам провести расследование после инцидента в клубе «Ля-Мажор». Посетители исполнили песню «Гулянка», в которой есть строчка «Ще не вмерла Украина», цитирующая украинский гимн.

«Одни отдыхающие ее спели, другие — засняли это. Теперь этот ролик „гуляет“ по сети», — говорится в сообщении администрации.

Управляющая клуба рассказала, что сотрудники «Ля-Мажор» принципиально не дают гостям петь песни на украинском языке. Однако в ситуации с «Гулянкой» звукорежиссер «не успел сориентироваться», потому что все куплеты поются на русском языке и «по тексту они нейтральные».

«Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому „на автомате“ ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа чтобы не допустить подобное в будущем», — сказала управляющая.

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Верка СердючкаЕвгений Наумов
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