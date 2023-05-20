Краснодарские караоке-клубы проверяют после исполнения посетителем песни Верки Сердючки

«Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому „на автомате“ ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа чтобы не допустить подобное в будущем», — сказала управляющая.