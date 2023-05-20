На «Флакон» поступила жалоба, Тарантино «убил» своего персонажа и другие новости дня

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В прокуратуру пожаловались на «Флакон», где рэперу якобы запретили пронести флаг РФ на концерт
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США впервые с начала военной операции на Украине сняли санкции с крупного российского бизнесмена
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В сети завирусился ролик с сурдопереводчиком песни конкурсанта «Евровидения-2023» из Финляндии
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Blue Origin Джеффа Безоса выиграла контракт НАСА на строительство модуля для отправки людей на Луну
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