Georgian Airways выполнила первый за четыре года рейс в Москву. Президент Грузии объявила ей бойкот

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о бойкоте начавшей полеты в РФ Georgian Airways, передает ТАСС. 20 мая авиакомпания совершила первый рейс в Москву.
По словам Зурабишвили, Georgian Airways «хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения». «Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида», — сказала она.
Она призвала к бойкоту всех граждан. «Я буду воздерживаться от использования борта до тех пор, пока он будет в руках этой авиакомпании», — пообещала Зурабишвили.
Накануне самолет российский авиакомпании «Азимут» приземлился в Тбилисском международном аэропорту. «Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси. Нет — полетам в Россию!», — заявила на этот счет Зурабишвили.
10 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет для российских авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Другим указом президент отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.
В российском МИДе заявляли, что эти решения «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».
Западные страны напомнили властям Грузии о санкциях против российской авиаотрасли. Евросоюз призвал Тбилиси запретить полеты российских авиакомпаний, США не исключили ввода санкций против самой Грузии, если ее компании будут обслуживать российские самолеты. Замминистра экономики страны Мариам Квривишвили уверила, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет оперировать в Грузии.