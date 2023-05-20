Georgian Airways выполнила первый за четыре года рейс в Москву. Президент Грузии объявила ей бойкот

По словам Зурабишвили, Georgian Airways «хочет использовать эту новую реальность, которая неприемлема для очень большой части нашего населения». «Это компания, которая пользуется государством, чтобы обогатиться. Так было при прежних властях. Это продолжалось во время ковида», — сказала она.