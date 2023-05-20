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Бенедикт Камбербатч появится в байопике о Бобе Дилане. Он сыграет наставника музыканта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Бенедикт Камбербатч сыграет роль фолк-певца и наставника Боба Дилана Пита Сигера в новом фильме режиссера Джеймса Мэнголда. Об этом сообщает Deadline со слов постановщика.

Актер появится на экране вместе с Тимоте Шаламе и Эль Фаннинг. Фильм получил название «A Complete Unknown» (возможный перевод — «Совершенно неизвестный»).

Фильм расскажет об отходе Дилана от фолк- и кантри-музыки и становлении в статусе звезды рок-н-ролла. Сам музыкант занят в фильме в качестве исполнительного продюсера. О работе над картиной стало известно в январе 2020 года.

Шаламе, исполняющий главную роль, рассказывал о подготовкам к съемкам, однако затем байопик отложили из‑за пандемии коронавируса. Съемки запланированы на лето 2023 года, премьера запланирована на 2024-й.

16 мая стало известно, что исполнит главную роль в новом фильме Дилана Сотерна — экранизации романа Макса Портера «Горе — это вещь с перьями». Актер сыграет молодого отца, чья жизнь рушится после смерти жены.

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