Зубы Джонни Деппа привлекли внимание пользователей. Им показалось, что они «гнилые»

Актер Джонни Депп появился на красной дорожке Каннского фестиваля, чтобы представить картину «Жанна Дюбарри». В ней он сыграл французского короля Людовика XV, за эту роль ему аплодировали в течение семи минут.
После того, как фотографии Деппа появились в сети, многие пользователи обратили внимание на его зубы. «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», — написал один из них с ником Сocainecross.
«Зубы Джонни Деппа буквально гниют»
«Мне исполнилось сегодня лет, когда я узнал, что зубы Джонни Деппа со времен „Пиратов Карибского моря“ по сути не изменились»
Публика в Каннах тем не менее была очарована Деппом в фильме, сообщал Variety. На пресс-коференции он сказал, что Голливуд действительно бойкотировал его, в ответ на вопрос об уходе из «Фантастических тварей» после скандала с Эмбер Херд.
24 мая на Channel 4 выйдет документальный фильм «Депп против Херда», который расскажет о судебном разбирательстве бывших супругов.