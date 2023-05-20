Зубы Джонни Деппа привлекли внимание пользователей. Им показалось, что они «гнилые»

Публика в Каннах тем не менее была очарована Деппом в фильме, сообщал Variety. На пресс-коференции он сказал, что Голливуд действительно бойкотировал его, в ответ на вопрос об уходе из «Фантастических тварей» после скандала с Эмбер Херд.