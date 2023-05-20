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Зубы Джонни Деппа привлекли внимание пользователей. Им показалось, что они «гнилые»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:40

Актер Джонни Депп появился на красной дорожке Каннского фестиваля, чтобы представить картину «Жанна Дюбарри». В ней он сыграл французского короля Людовика XV, за эту роль ему аплодировали в течение семи минут.

После того, как фотографии Деппа появились в сети, многие пользователи обратили внимание на его зубы. «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», — написал один из них с ником Сocainecross.

«Зубы Джонни Деппа буквально гниют»

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«Мне исполнилось сегодня лет, когда я узнал, что зубы Джонни Деппа со времен „Пиратов Карибского моря“ по сути не изменились»

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Публика в Каннах тем не менее была очарована Деппом в фильме, сообщал Variety. На пресс-коференции он сказал, что Голливуд действительно бойкотировал его, в ответ на вопрос об уходе из «Фантастических тварей» после скандала с Эмбер Херд.

24 мая на Channel 4 выйдет документальный фильм «Депп против Херда», который расскажет о судебном разбирательстве бывших супругов.

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