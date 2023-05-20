Индонезия открывает прямое авиасообщение с Владивостоком

Между Владивостоком и столицей Индонезии Джакартой открывается прямое авиасообщение. Об этом ТАСС сообщил заместитель индонезийского посла в России Берлиан Хелми.
Отмечается, что помимо Владивостока будут запущены транзитные рейсы с российскими городами. Все соглашения между странами уже достигнуты.
«Сначала откроем рейс Джакарта — Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск», — сказал Хелми на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
По его словам, речь идет именно о рейсах во Владивосток, поскольку Россия «сейчас смотрит на Восток». Индонезия, в свою очередь, «тоже смотрит навстречу России».
Дата вылета первого рейса по такому маршруту пока неизвестно. Как отмечает Хелми, сроки открытия авиасообщения зависят от администрации аэропорта Владивостока.
«Спрашиваем у них, насколько они готовы принять рейсы, но мы со своей стороны работаем над механизмом, который позволит это осуществить. Также мы можем подумать над рейсами через Манилу или Сингапур прямо во Владивосток», — заключил заместитель посла Индонезии.