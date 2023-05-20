Индонезия открывает прямое авиасообщение с Владивостоком

«Спрашиваем у них, насколько они готовы принять рейсы, но мы со своей стороны работаем над механизмом, который позволит это осуществить. Также мы можем подумать над рейсами через Манилу или Сингапур прямо во Владивосток», — заключил заместитель посла Индонезии.