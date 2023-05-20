Больше половины респондентов (62%) ведут учет расходов, из них 20% фиксируют каждую покупку, 12% опрошенных анализируют траты в конце месяца. Каждый 10-й россиянин не следит за расходами, еще 9% за ними не следят и даже не планируют это делать. Лишь 6% хотят это исправить.