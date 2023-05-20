Реклама
Новости

Россияне готовы экономить на развлечении и обуви, а на здоровье и питании — нет

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:51

Россияне готовы урезать расходы развлечения (49%), одежду и обувь (40%), покупки для дома (37%), путешествия (33%) и транспорт (23%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опросы сервисов «Работа.ру» и «Персональное финансовое планирование».

Участники исследования заявили, что не готовы экономить в первую очередь на здоровье (46%) и продуктах питания (42%). Следом идут ЖКХ (26%), покупки для ребенка (24%), выплаты по кредитам (20%), оплата интернета и связи (19%), образование (17%), содержание домашних животных (16%), траты на одежду и обувь (16%), содержание и обслуживание автомобиля (13%).

Больше половины респондентов (62%) ведут учет расходов, из них 20% фиксируют каждую покупку, 12% опрошенных анализируют траты в конце месяца. Каждый 10-й россиянин не следит за расходами, еще 9% за ними не следят и даже не планируют это делать. Лишь 6% хотят это исправить.

Подробности по теме
Парень вел таблицу со всеми расходами на отношения. А потом попросил вернуть все до цента
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»