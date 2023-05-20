Россияне готовы урезать расходы развлечения (49%), одежду и обувь (40%), покупки для дома (37%), путешествия (33%) и транспорт (23%). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опросы сервисов «Работа.ру» и «Персональное финансовое планирование».
Участники исследования заявили, что не готовы экономить в первую очередь на здоровье (46%) и продуктах питания (42%). Следом идут ЖКХ (26%), покупки для ребенка (24%), выплаты по кредитам (20%), оплата интернета и связи (19%), образование (17%), содержание домашних животных (16%), траты на одежду и обувь (16%), содержание и обслуживание автомобиля (13%).
Больше половины респондентов (62%) ведут учет расходов, из них 20% фиксируют каждую покупку, 12% опрошенных анализируют траты в конце месяца. Каждый 10-й россиянин не следит за расходами, еще 9% за ними не следят и даже не планируют это делать. Лишь 6% хотят это исправить.