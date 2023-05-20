В сети завирусился ролик с сурдопереводчиком песни конкурсанта «Евровидения-2023» из Финляндии

Пользователи твиттера заприметили сурдопереводчика, которому досталась песня конкурсанта «Евровидения-2023» из Финляндии. Они посчитали, что мужчина справился с задачей не хуже, чем рэпер Käärijä с выступлением.
Сурдопереводчика зовут Адриан Бейли. Пользователи уже признали его лучшим и попросили «дать этому парню награду». В какой‑то момент его движения даже повторили танец подтанцовки.
Среди всего ансамбля переводчиков зрители песенного конкурса выделили Лиз Смит, Кристофера Стоуна, Эбигейл Горман и Наоми Беарн.
Käärijä с запоминающейся песней «Cha Cha Cha», которая быстро стала мемом и фаворитом зрителей, занял второе место на «Евровидении-2023». Его обошла шведская певица Лорин.