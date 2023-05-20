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В сети завирусился ролик с сурдопереводчиком песни конкурсанта «Евровидения-2023» из Финляндии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:52

Пользователи твиттера заприметили сурдопереводчика, которому досталась песня конкурсанта «Евровидения-2023» из Финляндии. Они посчитали, что мужчина справился с задачей не хуже, чем рэпер Käärijä с выступлением.

Сурдопереводчика зовут Адриан Бейли. Пользователи уже признали его лучшим и попросили «дать этому парню награду». В какой‑то момент его движения даже повторили танец подтанцовки.

Среди всего ансамбля переводчиков зрители песенного конкурса выделили Лиз Смит, Кристофера Стоуна, Эбигейл Горман и Наоми Беарн.

Käärijä с запоминающейся песней «Cha Cha Cha», которая быстро стала мемом и фаворитом зрителей, занял второе место на «Евровидении-2023». Его обошла шведская певица Лорин.

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Лиз СмитКристофер Стоун
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