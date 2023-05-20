Франшиза «Джон Уик» собрала больше миллиарда долларов в мировом прокате

Франшиза «Джон Уик» от Lionsgate заработала 1 011 319 297 долларов в мировом прокате, сообщает Deadline. Четвертая часть боевика с Киану Ривзом стала самой прибыльной — она уже собрала 425,3 млн долларов, при этом прокат картины в некоторых странах все еще идет.
«Джон Уик-4» соберет еще больше, ведь его релиз в Японии состоится только осенью. В России фильм собрал 10,7 млн долларов. Следом по размеру кассы идут «Джон Уик-3» (326,7 млн долларов), вторая (171,54 млн) и первая (87,8 млн) части.
«Этот рубеж является свидетельством невероятной работы Чада Стахелски и Киану Ривза, а также Бэзила Иваника и Эрики Ли, которые поставили перед собой задачу превзойти самих себя в каждом последующий фильме этой франшизы. Мы очень благодарны кинозрителям со всего мира за то, что они привели нас к этому невероятному достижению», — заявил глава кинокомпании Lionsgate Джо Дрейк.
В конце марта стало известно, что у франшизы появится еще один спин-офф — уже третий. Ранее Lionsgate рассказала, что работает над сериалом «Континенталь» о владельце одноименного отеля Уинстоне и фильмом «Балерина», в котором главную роль сыграет Ана де Армас.