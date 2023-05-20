Франшиза «Джон Уик» собрала больше миллиарда долларов в мировом прокате

«Этот рубеж является свидетельством невероятной работы Чада Стахелски и Киану Ривза, а также Бэзила Иваника и Эрики Ли, которые поставили перед собой задачу превзойти самих себя в каждом последующий фильме этой франшизы. Мы очень благодарны кинозрителям со всего мира за то, что они привели нас к этому невероятному достижению», — заявил глава кинокомпании Lionsgate Джо Дрейк.