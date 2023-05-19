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Барри Кеган появится вместе с Францем Роговским в фильме «Птица»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:57

Ирландский актер Барри Кеган, известный по сериалу «Чернобыль» и фильму «Дюнкерк», снимется вместе с Францем Роговским в фильме «Птица». Об этом сообщил Deadline.

По информации издания, оба актера ведут переговоры об участии в проекте, который возглавляет режиссер Андреа Арнольд. Она работала над вторым сезоном «Большой маленькой лжи» и фильмом «Американская милашка».

Съемки картины начнутся в июне. Из‑за участия в «Птице» Кегану пришлось отказаться от роли императора Геты в сиквеле «Гладиатора» Ридли Скотта.

Вместо Кегана участвовать в продолжении «Гладиатора» будет, вероятно, Фред Хечингер — с ним в данный момент ведут переговоры об участии в съемках. Помимо него, в «Гладиаторе 2» появятся Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Пол Мескаль и другие артисты.

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