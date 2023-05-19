Барри Кеган появится вместе с Францем Роговским в фильме «Птица»

Вместо Кегана участвовать в продолжении «Гладиатора» будет, вероятно, Фред Хечингер — с ним в данный момент ведут переговоры об участии в съемках. Помимо него, в «Гладиаторе 2» появятся Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Пол Мескаль и другие артисты.