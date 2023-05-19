Барри Кеган появится вместе с Францем Роговским в фильме «Птица»

Ирландский актер Барри Кеган, известный по сериалу «Чернобыль» и фильму «Дюнкерк», снимется вместе с Францем Роговским в фильме «Птица». Об этом сообщил Deadline.
По информации издания, оба актера ведут переговоры об участии в проекте, который возглавляет режиссер Андреа Арнольд. Она работала над вторым сезоном «Большой маленькой лжи» и фильмом «Американская милашка».
Съемки картины начнутся в июне. Из‑за участия в «Птице» Кегану пришлось отказаться от роли императора Геты в сиквеле «Гладиатора» Ридли Скотта.
Вместо Кегана участвовать в продолжении «Гладиатора» будет, вероятно, Фред Хечингер — с ним в данный момент ведут переговоры об участии в съемках. Помимо него, в «Гладиаторе 2» появятся Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Пол Мескаль и другие артисты.