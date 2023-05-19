Кифер Сазерленд снимется в фильме «Присяжный #2» Клинта Иствуда

Канадский актер Кифер Сазерленд, известный по фильмам «Коматозники» и «Шоссе», снимется в новой картине Клинта Иствуда под названием «Присяжный #2». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Сазерленд сыграет в юридическом триллере вместе с Николасом Холтом («Толкин», «Ренфилд»), Тони Коллетт («Лестница», «Аллея кошмаров») и Зои Дойч («Академия вампиров», «Политик»). Съемки начнутся летом 2023 года.
Картину выпустит студия Warner Bros. Она расскажет о семьянине Джастине Кемпе, который становится присяжным в громком процессе об убийстве и встает перед выбором — осудить невиновного или оправдать его, поставив под удар самого себя.
Продюсерами ленты станут Иствуд, Адам Гудман, Тим Мур, Мэтт Скиена и Джессика Мейер. Сценарий фильма написал Джонатан Абрамс. Предполагается, что «Присяжный #2» будет последней работой Клинта Иствуда в качестве режиссера.