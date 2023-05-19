Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT

Американская компания Apple запретила своим сотрудникам использовать технологии искусственного интеллекта наподобие ChatGPT. Об этом написал The Wall Street Journal.
Согласно информации издания, руководство Apple опасается, что использование чат-ботов и генеративных платформ ИИ может привести к утечкам конфиденциальных данных. В связи с этим работников попросили отказаться от таких систем.
Среди попавших под запрет инструментов оказался сервис Copilot GitHub, популярный среди программистов. С его помощью специалисты автоматически заполняют написанный код.
В будущем Apple намеревается создать собственную систему искусственного интеллекта. Она должна будет облегчить работу сотрудников компании.
Ранее запрет на использование чат-ботов ввела и конкурирующая с Apple компания Samsung. Компания запретила работникам применять ChatGPT и другие аналогичные технологии после утечки внутреннего кода.