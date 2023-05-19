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Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:05

Американская компания Apple запретила своим сотрудникам использовать технологии искусственного интеллекта наподобие ChatGPT. Об этом написал The Wall Street Journal.

Согласно информации издания, руководство Apple опасается, что использование чат-ботов и генеративных платформ ИИ может привести к утечкам конфиденциальных данных. В связи с этим работников попросили отказаться от таких систем.

Среди попавших под запрет инструментов оказался сервис Copilot GitHub, популярный среди программистов. С его помощью специалисты автоматически заполняют написанный код.

В будущем Apple намеревается создать собственную систему искусственного интеллекта. Она должна будет облегчить работу сотрудников компании.

Ранее запрет на использование чат-ботов ввела и конкурирующая с Apple компания Samsung. Компания запретила работникам применять ChatGPT и другие аналогичные технологии после утечки внутреннего кода.

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