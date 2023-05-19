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В США четыре человека умерли и 14 потеряли зрение из‑за инфицированных глазных капель

Виктория Шанина
Сегодня в 22:26

В США по состоянию на 15 мая выявили 81 пациента с бактериальной инфекцией, полученной от использования загрязненных глазных капель. Об этом сообщает пресс-служба Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В результате заражения 14 человек потеряли зрение, четырем удалили глазное яблоко, четыре человека умерли.

«Это катастрофические и высасывающие жизнь инфекции», — сказала в интервью руководитель команды CDC по устойчивости инфекций к противомикробным препаратам Маройа Сполдинг Уолтерс.

Ученые выяснили, что большинство пациентов пользовались глазными каплями EzriCare Artificial Tears, которые производятся в Индии. Кроме того, во флаконах капель обнаружили те же бактерии, что и в образцах, взятых у пациентов.

Еще в январе CDC призвал людей перестать пользоваться каплями этой марки. В февраля компания Global Pharma, владеющая этой маркой, объявила о добровольном отзыве продукции после официальной рекомендации от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA).

Несмотря на это, все еще врачи обнаруживают новые случаи заражения. А бактериальная инфекция, обнаруженная в каплях, обладает очень высокой устойчивостью к лекарственным препаратам.

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