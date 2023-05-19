Бен Кингсли и София Бутелла снимутся с Дейвом Баутистой в комедии «Игра убийцы»

Лауреат премии «Оскар» Бен Кингсли («Ганди», «Остров проклятых») и алжиро-французская актриса София Бутелла («Мумия», «Взрывная блондинка») снимутся с Дейвом Баутистой в экшн-комедии «Игра убийцы» («The Killer’s Game»). Об этом сообщил Deadline.
Картину выпустит студия Lionsgate, ее режиссером станет актер и каскадер Джей Джей Перри, ранее уже снявший ленту «Дневная смена» с Джейми Фоксом. Съемки нового проекта начнутся летом 2023 года.
Какие роли исполнят Кингсли и Бутелла, пока держится в секрете. Известно, что фильм будет основан на одноименном романе Джея Бонансинги. Сценарий картины написали Ранд Рейвич, Саймон Кинберг и Джеймс Койн.
Они адаптировали для экрана историю о бывшем наемнике Джо Флуде (его сыграет Баутиста), у которого диагностировали угрожающее жизни заболевание. Чтобы избежать долгого угасания, он просит экс-коллег убить его.
Однако через некоторое время герой узнает, что ему поставили неправильный диагноз. После этого ему приходится отбиваться от армии нанятых им убийц, стремящихся выполнить его же волю.
Продюсерами фильма станут Эндрю Лазар из Mad Chance, Стив Ричардс из Endurance Media, Джонатан Майснер и Скотт Ламберт из Dogbone Entertainment, а также Джейк Катофски и Ванесса Хамфри.