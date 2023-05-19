Россия закрыла въезд для 500 граждан США, включая Барака Обаму

Россия в качестве ответной меры на санкции со стороны американских властей запретила въезд в страну для 500 граждан США. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел.
«В ответ на регулярно вводимые администрацией Джо Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев», — говорится в сообщении МИД.
В частности, под ограничения попали бывший президент США Барак Обама, действующие и бывшие чиновники, включая экс-куратора Белого дома по борьбе с российской дезинформацией Нину Янкович.
Также в перечень попали сенаторы, конгрессмены, эксперты и сотрудники аналитических центров, «причастных к распространению русофобских установок и фейков», а также представители военно-промышленного комплекса, поставляющие оружие Киеву.
Ранее Минторг США ввел новые экспортные ограничения против России и Беларуси. Они коснулись ввоза 1224 позиций — товары из перечня теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах этих двух стран.