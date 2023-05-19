WhatsApp могут впервые оштрафовать за отказ удалять запрещенный контент в России

Чаще всего по части 2 статьи 13.41 КоАП в России штрафуют Telegram, Facebook*, Twitter и TikTok. Но лидером по числу неудаленного контента Роскомнадзор называет видеохостинг YouTube, ведомство направило компании Google LLC (владеет платформой) более 24 тыс. требований удалить запрещенный контент, однако около 5000 материалов так и не было удалено.