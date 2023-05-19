WhatsApp могут впервые оштрафовать за отказ удалять запрещенный контент в России

Мессенджер WhatsApp впервые привлекли к ответственности за отказ удалять запрещенный в России контент. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.
Протокол в отношении платформы составил Роскомнадзор. Московский мировой суд его уже зарегистрировал, но дата рассмотрения еще не назначена.
По данным суда, претензии связаны с распространением через WhatsApp информации о продаже наркотиков. За отказ удалить этот контент мессенджеру может грозить штраф до 4 млн рублей по части 2 статьи 13.41 КоАП.
В России WhatsApp неоднократно был оштрафован за отказ локализовать данные россиян в стране. Однако по статье о неудалении запрещенной информации мессенджер привлечен к ответственности впервые.
Чаще всего по части 2 статьи 13.41 КоАП в России штрафуют Telegram, Facebook*, Twitter и TikTok. Но лидером по числу неудаленного контента Роскомнадзор называет видеохостинг YouTube, ведомство направило компании Google LLC (владеет платформой) более 24 тыс. требований удалить запрещенный контент, однако около 5000 материалов так и не было удалено.
* Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.