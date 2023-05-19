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Регулярные рейсы между Россией и Кубой будет выполнять авиакомпания «Россия»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:58

Регулярные рейсы между Россией и Кубой c 1 июля будет осуществлять дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия». Об этом сообщил ТАСС.

Перевозчик запланировал два рейса в неделю из Москвы в курортный город Варадеро. Продажи билетов откроются в ближайшее время, пообещали представители авиалинии.

Перелеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. «В перспективе, в зависимости от спроса, программа полетов на Кубу будет расширяться», — заявили в «Аэрофлоте».

Воздушное направление Россия — Куба, как отметил перевозчик, — одно из старейших в истории «Аэрофлота». Регулярные рейсы совершались с 1962 года. Первый самолет отправился 10 июня 1962 года, им был лайнер Ту-114.

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Авиакомпания РоссияАэрофлот
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