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Владимира Путина попросили запретить в интернете слово «инфоцыгане»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

Глава Национально-культурной автономии цыган России Надежда Деметер попросила Владимира Путина запретить использование в сети слова «инфоцыгане». Об этом сообщил телеграм-канал «Пул № 3».

Деметер заявила, что данный термин оскорбляет ее народ и поддерживает негативные стереотипы о цыганах. Более того, по мнению женщины, использование слова «инфоцыгане» разжигает ненависть к цыганскому народу.

«Этот термин используется госслужащими и на центральных каналах телевидения. Также появились термины „криптоцыгане“ и „авиацыгане“, имеются в виду попрошайки-нецыгане в аэропортах. Конечно, нам это все обидно!» — сказала Деметер.

Она призвала президента «законодательно запретить использование в медиапространстве словосочетаний, указывающих на национальную принадлежность», и блокировать ресурсы, допускающие термин «инфоцыгане».

Владимир Путин в ответ пообещал бороться с элементами ксенофобии в государственных медиа. Однако отметил, что влиять на употребление тех или иных слов в блогосфере непросто.

«В отношении государственных средств массовой информации это точно совершенно нужно сделать. Обязательно учтем все, что вы сказали, постараемся сделать все для того, чтобы не допускать никаких элементов, связанных с какой бы то ни было ксенофобией», — заявил президент России.

Термин «инфоцыганство» появился в 2010-х годах для описания деятельности блогеров, которые продают якобы полезный контент в формате онлайн-курсов, марафонов и вебинаров, иными словами — продают некий инфопродукт сомнительного качества.

«Афиша Daily» писала подробно о феномене инфобизнеса. В материале редакция указывала, что считает термин «инфоцыгане» неэтичным.

В апреле 2023 года в Госдуме задумались о регулировании инфобизнеса. Депутат Яна Лантратова предложила ввести лицензирование такой деятельности и создать федеральный реестр недобросовестных организаторов тренингов.

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Владимир ПутинНадежда ДеметерЯна Лантратова
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