На фестивале «Дикая мята» выступят Zoloto и PanGeo

Лайнап музыкального фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области, пополнили Zoloto и группа PanGeo. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Zoloto обещает с помощью своей музыки передать зрителям как можно больше любви, следуя главному слогану «Дикой мяты»: три дня музыки и любви. PanGeo же намерены почтить память своего коллеги Левана Кбилашвили и исполнить на фестивале его песни.
Коллектив представит на «Дикой мяте» свой дебютный альбом с вокалом Левана. Вместе с PanGeo на сцену выйдет лидер группы «Дети Picasso» Гая Арутюнян, грузинская певица Меги Гогитидзе и семья Боджгуа.
Помимо них, на фестивале выступят Леонид Агутин, Lumen, The Hatters, Sati Ethnica, Polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот», Stigmata, «Аффинаж», Wildways, Антоха МС.
Также в составе участников заявлены Palc, «Казускома», Spokan Girls, Пол Пунш, DenDerty, Хмыров, «Ермак!», Васса Железнова, «Вереница», Matanya, «Чемодан Гризли», «Собачий Lie», «Видеокассета твоих родителей», Маяк, Gilead, Soltwine, «Манго Буст», «Бонд с кнопкой» и другие.
Гостей «Дикой мяты» ждут около ста концертов артистов самых разных музыкальных жанров, глэмпинг с муралами, детская программа с мастер-классами и VR-зоной, летний кинотеатр и лекторий.
Как и раньше, «Дикая мята» пройдет на поле в поселке Бунырево. Добраться до места проведения фестиваля можно на специальных автобусах из Петербурга, Нижнего Новгорода, Москвы и Воронежа.
На «Дикую мяту» можно приехать с детьми: для них в течение мероприятия будет открыт детский сад. Малыши до трех лет смогут оставаться там под присмотром родителей, а о детях постарше готовы позаботиться педагоги. До 14.00 детсад будет работать бесплатно, а с 14.00 до 21.00 за доступ будут взимать плату в 300 рублей в час.