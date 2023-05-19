На фестивале «Дикая мята» выступят Zoloto и PanGeo

На «Дикую мяту» можно приехать с детьми: для них в течение мероприятия будет открыт детский сад. Малыши до трех лет смогут оставаться там под присмотром родителей, а о детях постарше готовы позаботиться педагоги. До 14.00 детсад будет работать бесплатно, а с 14.00 до 21.00 за доступ будут взимать плату в 300 рублей в час.