Льюис Капальди выпустил альбом «Broken by Desire to Be Heavenly Sent»

После этого вышел документальный фильм Netflix о Капальди. В нем рассказывалось о создании «Broken by Desire to Be Heavenly Sent», а также затрагивались вопросы ментального здоровья и того, как недавно диагностированный синдром Туретта подрывал способность музыканта творить и наслаждаться тем, чем он явно дорожит.