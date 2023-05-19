Льюис Капальди выпустил альбом «Broken by Desire to Be Heavenly Sent»

Шотландский певец Льюис Капальди выпустил свой второй студийный альбом «Broken By Desire to Be Heavenly Sent». Это первый полноформатник музыканта за четыре года.
На пластинку попало 12 песен, включая «Forget Me», посвященную расставанию с девушкой, через которое прошел музыкант. В альбом также вошли ранее выпущенные «Pointless», «How I’m Feeling Now» и «Wish You the Best».
В начале года в интервью The Times Капальди признался, что создание этого альбома и внимание, которое привлечет релиз, оказывает давление на его психическое здоровье. «Я ненавижу гиперболы, но вполне возможно что мне придется оставить музыку», — говорил он.
После этого вышел документальный фильм Netflix о Капальди. В нем рассказывалось о создании «Broken by Desire to Be Heavenly Sent», а также затрагивались вопросы ментального здоровья и того, как недавно диагностированный синдром Туретта подрывал способность музыканта творить и наслаждаться тем, чем он явно дорожит.
Первый альбом Капальди увидел свет в 2019 году и принес артисту мировую славу, а песня «Someone You Loved» заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. «Афиша Daily» рассказывала, почему автор слезливых лирических песен стал одним из самых востребованных музыкантов.