«Звери» выпустили новый альбом

«Можно сказать, что это продолжение песни „Трамвай“ из первого альбома, 20-летие которого мы отметили на днях. Там поется „Катимся в хромом трамвае… Я сегодня умираю“, а в новом „Трамвае“ „Все не навсегда и не насовсем“. А это то же самое, но тут более позитивное отношение к смерти, концу», — сказал о концепции альбома фронтмен коллектива.