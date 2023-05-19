Реклама
Новости

«Звери» выпустили новый альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 16:37

«Звери» выпустили новый лонгплей «На синем трамвае». «Это наш 13-й студийный альбом. В нем 10 треков о мечтах, надеждах, преодолении и нашей жизни», — говорили о пластинке музыканты.

Запись альбома проходила в январе 2023 года в Петербурге на студии «Добролет». Слова и музыку к большинству песен написал Рома Зверь. За обложку отвечает художник Дамир Муратов, работающий в стиле поп- и соц-арта. Послушать релиз можно эксклюзивно в «VK Музыке».

«Можно сказать, что это продолжение песни „Трамвай“ из первого альбома, 20-летие которого мы отметили на днях. Там поется „Катимся в хромом трамвае… Я сегодня умираю“, а в новом „Трамвае“ „Все не навсегда и не насовсем“. А это то же самое, но тут более позитивное отношение к смерти, концу», — сказал о концепции альбома фронтмен коллектива.

Восемь песен на пластинке новые, а еще две написаны достаточно давно. Композицию «Сердце» Рома Зверь написал, когда занимался наставничеством для молодой артистки из Воронежа, «Смена караула» была записана десять лет назад и ждала правильной формы и аранжировки. В последнем помог оперный певец Михаил Петренко.

«Звери» основаны Романом Билыком (он же Рома Зверь) в 2001 году и с тех пор девять раз побеждали в номинации «Лучшая рок-группа» на премии «Муз-ТВ» и трижды становились лауреатами премии «MTV Россия», а фронтмен коллектива даже получил награду Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек (к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова).

расскажите друзьям
люди
Дамир МуратовМихаил ПетренкоРоман БилыкКирилл Серебренников
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»