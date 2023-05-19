«Звери» выпустили новый альбом

«Звери» выпустили новый лонгплей «На синем трамвае». «Это наш 13-й студийный альбом. В нем 10 треков о мечтах, надеждах, преодолении и нашей жизни», — говорили о пластинке музыканты.
Запись альбома проходила в январе 2023 года в Петербурге на студии «Добролет». Слова и музыку к большинству песен написал Рома Зверь. За обложку отвечает художник Дамир Муратов, работающий в стиле поп- и соц-арта. Послушать релиз можно эксклюзивно в «VK Музыке».
«Можно сказать, что это продолжение песни „Трамвай“ из первого альбома, 20-летие которого мы отметили на днях. Там поется „Катимся в хромом трамвае… Я сегодня умираю“, а в новом „Трамвае“ „Все не навсегда и не насовсем“. А это то же самое, но тут более позитивное отношение к смерти, концу», — сказал о концепции альбома фронтмен коллектива.
Восемь песен на пластинке новые, а еще две написаны достаточно давно. Композицию «Сердце» Рома Зверь написал, когда занимался наставничеством для молодой артистки из Воронежа, «Смена караула» была записана десять лет назад и ждала правильной формы и аранжировки. В последнем помог оперный певец Михаил Петренко.
«Звери» основаны Романом Билыком (он же Рома Зверь) в 2001 году и с тех пор девять раз побеждали в номинации «Лучшая рок-группа» на премии «Муз-ТВ» и трижды становились лауреатами премии «MTV Россия», а фронтмен коллектива даже получил награду Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек (к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова).