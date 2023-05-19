Singapore Airlines выплатит восемь зарплат сотрудникам из‑за рекордной годовой прибыли

По данным местных СМИ, в 2020 году пилоты Singapore Airlines согласились на сокращение зарплат до 60%, что позволило сохранить 400 рабочих мест. «Мы хотели бы искренне поблагодарить всех наших сотрудников за дополнительные жертвы, принесенные ради сохранения всех рабочих мест, и за то, что они вместе стоят за будущее нашей авиакомпании и Сингапура», — заявили тогда в Singapore Airlines.