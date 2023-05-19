Singapore Airlines выплатит восемь зарплат сотрудникам из‑за рекордной годовой прибыли

Авиакомпания Singapore Airlines выплатит своим сотрудникам премию в размере около восьми месячных окладов. Об этом сообщает Bloomberg.
Такое решение было принято из‑за рекордной годовой прибыли за всю 76-летнюю историю компании. Чистая прибыль Singapore Airlines составила 1,62 млрд долларов, а пассажиропоток — 26,5 млн человек, что в шесть раз превысило аналогичный показатель годичной давности.
Поощрение сотрудников будет состоять из двух частей — бонуса, средства на покрытие которого выделяются из прибыли компании (6,5 месячного оклада) и премии в знак признания тяжелой работы и самопожертвования во время пандемии (1,5 месяца зарплаты). Высшее руководство авиакомпании последний бонус не получит.
По данным местных СМИ, в 2020 году пилоты Singapore Airlines согласились на сокращение зарплат до 60%, что позволило сохранить 400 рабочих мест. «Мы хотели бы искренне поблагодарить всех наших сотрудников за дополнительные жертвы, принесенные ради сохранения всех рабочих мест, и за то, что они вместе стоят за будущее нашей авиакомпании и Сингапура», — заявили тогда в Singapore Airlines.