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Россия с 1 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

Между Россией и Кубой возобновляется регулярное авиасообщение. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Самолеты начнут летать на Кубу и обратно с 1 июля. Выполнять их будет, вероятнее всего, «Аэрофлот», поскольку именно этому перевозчику, по словам Чернышенко, была дана «соответствующая директива».

«Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке, и совершенно логично, что нужно развивать свои экономические отношения по всем направлениям», — сказал вице-премьер.

Накануне глава совета «Россия — Куба» Борис Титов сообщил, что Центробанк Кубы рассчитывает наладить функционирование карт «Мир» в течение месяца. На данный момент карты российской платежной системы в стране можно использовать только для снятия наличных в банкоматах, но не для оплаты товаров и услуг.

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теги
АэрофлотБанк России
люди
Борис ТитовДмитрий Чернышенко
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