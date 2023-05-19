Россия с 1 июля возобновляет регулярное авиасообщение с Кубой

Накануне глава совета «Россия — Куба» Борис Титов сообщил, что Центробанк Кубы рассчитывает наладить функционирование карт «Мир» в течение месяца. На данный момент карты российской платежной системы в стране можно использовать только для снятия наличных в банкоматах, но не для оплаты товаров и услуг.