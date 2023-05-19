В автопарке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» до конца года появятся «Москвичи»

Автозавод «Москвич» (ранее — «Рено Россия») до конца года поставит сервисам такси «Таксовичкоф» и «Ситимобил» 3 тыс. автомобилей. Об этом пишет «Интерфакс».
Соответствующее соглашение было заключено в рамках IV международного транспортного фестиваля «SPbTransportFest» в Петербурге. Документ подписали гендиректор АО «Московский автомобильный завод «Москвич» Дмитрий Пронин и гендиректор управляющей компании People&People Игорь Рудзий.
Сумма контракта не раскрывается. По словам Рудзия, сервисы выбрали именно автомобили «Москвич» из‑за соотношения цены и качества.
«В скором времени эти автомобили появятся на улицах Петербурга, Москвы и других городов РФ», — сказал Пронин на церемонии.
Завод «Москвич» выпускает две модели кроссоверов на базе китайского JAC — электрокар «Москвич 3е» и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания «Москвич 3». В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей этих моделей сервису «Яндекс. Такси».