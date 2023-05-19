В автопарке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» до конца года появятся «Москвичи»

Завод «Москвич» выпускает две модели кроссоверов на базе китайского JAC — электрокар «Москвич 3е» и автомобиль с двигателем внутреннего сгорания «Москвич 3». В апреле мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей этих моделей сервису «Яндекс. Такси».