Барри Кеган не будет сниматься в сиквеле «Гладиатора» из‑за плотного графика

Барри Кеган («Дюнкерк», «Банши Инишерина») не будет сниматься в сиквеле фильма «Гладиатор» Ридли Скотта. Об этом сообщает Deadline.
Актер принял такое решения из‑за нестыковок в расписании съемок. Кеган прослушивался на роль императора Геты. Теперь авторы сиквела ведут переговоры на роль императора с Фредом Хечингером («Женщина в окне», «Восьмой класс»).
В актерский состав будущего сиквела уже вошли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Мей Каламави, Джозеф Куинн и Пол Мескаль. К роли Луциллы вернется Конни Нильсен, которая играла эту же роль в оригинальном «Гладиаторе». К ним присоединятся актеры Лиор Рас, Дерек Джейкоби, Питер Менса и Мэтт Лукас.
Фильм выйдет на экраны 22 ноября 2024 года. Художником-постановщиком выступит Артур Макс, а дизайнером костюмов — Джанти Йейтс. Оба специалиста работали над оригинальной лентой.
Продюсерами новой картины станут президент Scott Free Майкл Прусс, Даг Уик и Люси Фишер из Red Wagon Entertainment, а также сам Скотт. Исполнительными продюсерами будут Уолтер Паркс и Лори МакДональд.