Барри Кеган не будет сниматься в сиквеле «Гладиатора» из‑за плотного графика

В актерский состав будущего сиквела уже вошли Педро Паскаль, Дензел Вашингтон, Мей Каламави, Джозеф Куинн и Пол Мескаль. К роли Луциллы вернется Конни Нильсен, которая играла эту же роль в оригинальном «Гладиаторе». К ним присоединятся актеры Лиор Рас, Дерек Джейкоби, Питер Менса и Мэтт Лукас.