В России появится реестр нуждающихся граждан

В этом году в России создадут реестр нуждающихся граждан. Его запустят в работу в начале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Реестр позволит определить, кто нуждается в поддержке, и поможет соотнести полученные данные с показателями Росстата. РБК подчеркивает, что сейчас большинство программ социальной поддержки в стране строится на категориальных методах.
То есть получатели поддержки отбираются на основании их принадлежности к определенным социально-демографическим группам. Такие граждане могут получать пособия и льготы вне зависимости от фактической нуждаемости.
В мае прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий правительству автоматизировать процесс выявления и учета граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Теперь с помощью данных из ФНС МВД и Росреестра будет автоматически рассчитываться среднедушевой доход на члена семьи и оцениваться имущественная обеспеченность.