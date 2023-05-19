В России появится реестр нуждающихся граждан

В мае прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий правительству автоматизировать процесс выявления и учета граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Теперь с помощью данных из ФНС МВД и Росреестра будет автоматически рассчитываться среднедушевой доход на члена семьи и оцениваться имущественная обеспеченность.