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В России появится реестр нуждающихся граждан

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:33

В этом году в России создадут реестр нуждающихся граждан. Его запустят в работу в начале 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Реестр позволит определить, кто нуждается в поддержке, и поможет соотнести полученные данные с показателями Росстата. РБК подчеркивает, что сейчас большинство программ социальной поддержки в стране строится на категориальных методах.

То есть получатели поддержки отбираются на основании их принадлежности к определенным социально-демографическим группам. Такие граждане могут получать пособия и льготы вне зависимости от фактической нуждаемости.

В мае прошлого года Госдума приняла закон, позволяющий правительству автоматизировать процесс выявления и учета граждан, которые нуждаются в социальной поддержке. Теперь с помощью данных из ФНС МВД и Росреестра будет автоматически рассчитываться среднедушевой доход на члена семьи и оцениваться имущественная обеспеченность.

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