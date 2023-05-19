Реклама
Новости

Geek Picnic раскрыл программу и даты проведения

Семён Гудошников
Сегодня в 12:52

27 и 28 мая в южном ландшафтном парке «Остров мечты» в Москве пройдет фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.

Темой грядущего фестиваля станет «Сеть». Организаторы разделят пространство на 17 тематических зон, на главной из которых будут традиционное косплей-дефиле, питчинг-сессии и батлы от российских стартапов.

На фесте получится узнать о нанотехнологиях и роботах для исследования морского дна, роботизированной технике для городской среды, проектировании космических аппаратов, генетических тестах для животных и всеобщей цифровизации.

Лекции будут разделены на три секции: «Наука», «Искусство» и «Технологии». Спикеры приглашены самые разные — от блогеров-миллионщиков до действующих космонавтов. Московские бизнесмены расскажут, как запустить успешный бизнес, образовательная платформа «Нетология» поможет узнать о векторе развития карьеры в ИТ.

Один из лекториев по вечерам будет превращаться в кинозал с показами научных фильмов. На закрытии Geek Picnic выступит дип-хаус-проект Filatov & Karas.

Фонд содействия инноваций откроет на фесте «Аллею стартапов», где можно будет повзаимодействовать с разработками российских инженеров. Глобальный технологичный бренд Realme представит новое устройство, которое должно изменить отраслевые стандарты (что именно это за девайс, держат в секрете). А еще на фестивале презентуют электрокар «Москвич».

Будут и площадки, помогающие в трудоустройстве молодых специалистов, стенды профильных стартапов и вузов, а также образовательных проектов. В зоне технологий от «Газпром ЦПС» эксперты расскажут, как работают ИТ внутри крупных корпораций, в VR-зоне смоделируют ситуации работы в промышленной компании. Проверить собственные знания в ИТ получится, поучаствовав в викторине.

«Читай-город» устроит на фестивале встречи с авторами комиксов, а также мастер-классы по каллиграфии, граффити и саберфайтингу (фехтованию в стиле «Звездных войн»). В зоне ретрокомпьютеров и старых видеоигр можно будет сыграть в Sega, Dendy и Atari.

Отдельно на фестивале откроют детскую зону, где ребят научат программировать роботов, создавать собственные приложения и проводить 3D-сканирование. За спортивные активности отвечает проект Fitmost: он организует занятия по цигуну, йоге и проведет тренировку по энимал-флоу.

В этом году Geek Picnic состоится в рамках Московской недели предпринимательства. Вход на фест (впервые за долгое время) будет свободным. Полную программу можно посмотреть на сайте проекта.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»