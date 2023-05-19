Geek Picnic раскрыл программу и даты проведения

27 и 28 мая в южном ландшафтном парке «Остров мечты» в Москве пройдет фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Об этом «Афише Daily» рассказали его представители.
Темой грядущего фестиваля станет «Сеть». Организаторы разделят пространство на 17 тематических зон, на главной из которых будут традиционное косплей-дефиле, питчинг-сессии и батлы от российских стартапов.
На фесте получится узнать о нанотехнологиях и роботах для исследования морского дна, роботизированной технике для городской среды, проектировании космических аппаратов, генетических тестах для животных и всеобщей цифровизации.
Лекции будут разделены на три секции: «Наука», «Искусство» и «Технологии». Спикеры приглашены самые разные — от блогеров-миллионщиков до действующих космонавтов. Московские бизнесмены расскажут, как запустить успешный бизнес, образовательная платформа «Нетология» поможет узнать о векторе развития карьеры в ИТ.
Один из лекториев по вечерам будет превращаться в кинозал с показами научных фильмов. На закрытии Geek Picnic выступит дип-хаус-проект Filatov & Karas.
Фонд содействия инноваций откроет на фесте «Аллею стартапов», где можно будет повзаимодействовать с разработками российских инженеров. Глобальный технологичный бренд Realme представит новое устройство, которое должно изменить отраслевые стандарты (что именно это за девайс, держат в секрете). А еще на фестивале презентуют электрокар «Москвич».
Будут и площадки, помогающие в трудоустройстве молодых специалистов, стенды профильных стартапов и вузов, а также образовательных проектов. В зоне технологий от «Газпром ЦПС» эксперты расскажут, как работают ИТ внутри крупных корпораций, в VR-зоне смоделируют ситуации работы в промышленной компании. Проверить собственные знания в ИТ получится, поучаствовав в викторине.
«Читай-город» устроит на фестивале встречи с авторами комиксов, а также мастер-классы по каллиграфии, граффити и саберфайтингу (фехтованию в стиле «Звездных войн»). В зоне ретрокомпьютеров и старых видеоигр можно будет сыграть в Sega, Dendy и Atari.
Отдельно на фестивале откроют детскую зону, где ребят научат программировать роботов, создавать собственные приложения и проводить 3D-сканирование. За спортивные активности отвечает проект Fitmost: он организует занятия по цигуну, йоге и проведет тренировку по энимал-флоу.
В этом году Geek Picnic состоится в рамках Московской недели предпринимательства. Вход на фест (впервые за долгое время) будет свободным. Полную программу можно посмотреть на сайте проекта.