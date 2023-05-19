Geek Picnic раскрыл программу и даты проведения

Фонд содействия инноваций откроет на фесте «Аллею стартапов», где можно будет повзаимодействовать с разработками российских инженеров. Глобальный технологичный бренд Realme представит новое устройство, которое должно изменить отраслевые стандарты (что именно это за девайс, держат в секрете). А еще на фестивале презентуют электрокар «Москвич».