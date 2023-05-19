Реклама
Новости

В Минобрнауки предложили оставить магистратуру не во всех вузах

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:21

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил в новой системе высшего образования оставить программы магистратуры не во всех вузах. Его слова передает ТАСС.

Он заявил, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных заведений, которые будут реализовывать программы магистратуры. По словам Фалькова, еще следует ужесточить и усовершенствовать правила приема на программу.

Минобороны также предложило разделить магистратуру по новой системе на два типа: академическую и профессиональную. Академическая магистратура будет финансироваться за счет бюджета и «соответствовать приоритетам научного развития». Профессиональная магистратура может и должна иметь гибкие системы финансирования, в том числе крупными корпорациями.

21 февраля Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от 4 до 6 лет и расширить «Профессионалитет». По словам президента, при новой системе студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний.

В Минобрнауки подчеркнули, что студентам, которые уже учатся, дадут возможность завершить обучение по существующей сейчас образовательной системе. Права граждан, которые уже имеют дипломы о высшем образовании, будут сохранены, добавили в министерстве.

расскажите друзьям
теги
Федеральное Собрание России
люди
Владимир ПутинВалерий Фальков
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»