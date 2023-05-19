В Минобрнауки предложили оставить магистратуру не во всех вузах

Глава Минобрнауки Валерий Фальков предложил в новой системе высшего образования оставить программы магистратуры не во всех вузах. Его слова передает ТАСС.
Он заявил, что регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных заведений, которые будут реализовывать программы магистратуры. По словам Фалькова, еще следует ужесточить и усовершенствовать правила приема на программу.
Минобороны также предложило разделить магистратуру по новой системе на два типа: академическую и профессиональную. Академическая магистратура будет финансироваться за счет бюджета и «соответствовать приоритетам научного развития». Профессиональная магистратура может и должна иметь гибкие системы финансирования, в том числе крупными корпорациями.
21 февраля Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от 4 до 6 лет и расширить «Профессионалитет». По словам президента, при новой системе студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний.
В Минобрнауки подчеркнули, что студентам, которые уже учатся, дадут возможность завершить обучение по существующей сейчас образовательной системе. Права граждан, которые уже имеют дипломы о высшем образовании, будут сохранены, добавили в министерстве.