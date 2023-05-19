В Минобрнауки предложили оставить магистратуру не во всех вузах

21 февраля Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию предложил вернуться к «базовой для нашей страны системе образования» со сроком обучения от 4 до 6 лет и расширить «Профессионалитет». По словам президента, при новой системе студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре, если его специализация требует узконаправленных знаний.