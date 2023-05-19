Сотни снимков с котами и собаками: почтальон фотографируется с каждым животным на своем пути

Как известно, почтальон Печкин из «Простоквашино» сначала не ладил с котом Матроскиным и псом Шариком. А вот бразильский почтальон Анджело Криштиану Да Силва Антунес из Сан-Паулу известен как раз своей дружбой с четырехлапыми. Сотрудник почты ведет в соцсетях аккаунт, на который подписано более 96 тыс человек, там он именует себя «Почтальон, который ладит с животными».