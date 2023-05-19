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Сотни снимков с котами и собаками: почтальон фотографируется с каждым животным на своем пути

Анна Красюк
Сегодня в 18:00

Как известно, почтальон Печкин из «Простоквашино» сначала не ладил с котом Матроскиным и псом Шариком. А вот бразильский почтальон Анджело Криштиану Да Силва Антунес из Сан-Паулу известен как раз своей дружбой с четырехлапыми. Сотрудник почты ведет в соцсетях аккаунт, на который подписано более 96 тыс человек, там он именует себя «Почтальон, который ладит с животными».

Антунес уже больше пяти лет регулярно выкладывает снимки с каждым котом или собакой, которых встречает на своем пути — а по роду своей профессии он очень много ходит пешком. За это время у него скопились сотни фотографий, на которых он в своей фирменной форме обнимает разных животных.

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Почтальон рассказывал, что не сразу лезет обниматься к собакам, а сначала пытается завоевать их доверие: здоровается, дает на расстоянии понюхать руку и лишь потом постепенно подходит ближе. Судя по фотографиям, большинство псов быстро принимают его и вскоре уже норовят облизнуть щеку.

Антунес внимательно относится к каждому животному, которого видит: он регулярно помогает тем, кто попал в беду, и при необходимости отвозит их в ветеринарные клиники. Кроме того, в его соцсетях немало записей, где он поддерживает сборы пострадавшим котам и собакам или помогает найти им новых хозяев.

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