Второй российской авиакомпании выдали разрешение на перелеты в Грузию

Агентство гражданской авиации Грузии выдало разрешение на полеты российской авиакомпании Red Wings. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
С июня Red Wings начнет летать по маршрутам Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. В агентстве авиации отметили, что авиаперевозчик не находится в черном списке Евросоюза.
Red Wings — вторая российская компания, получившая разрешения на полеты в Грузию. Первой стала «Азимут», ей грузинские власти дали разрешение 15 мая, а ее первый рейс вылетел из Внуково в Тбилиси сегодня, 19 мая. С 20 мая рейсы в Москву должна также запустить грузинская Georgian Ways.
Согласно агрегаторам билетов, улететь из Москвы в Тбилиси (в одну сторону) в мае можно по цене от 18 тыс. рублей. В начале июня есть билеты за 21–24 тыс., а после 15-го числа цены начинаются от 34 тыс. рублей.
10 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет для российских авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Другим указом президент отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.
В российском МИДе заявляли, что эти решения «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».
Западные страны напомнили властям Грузии о санкциях против российской авиаотрасли. Евросоюз призвал Тбилиси запретить полеты российских авиакомпаний, США не исключили ввода санкций против самой Грузии, если ее компании будут обслуживать российские самолеты. Замминистра экономики страны Мариам Квривишвили уверила, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет оперировать в Грузии.