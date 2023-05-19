Эд Ширан смог вылечить заикание с помощью альбома Эминема «The Marshall Mathers LP»

«Я проходил всевозможные логопедические курсы. Когда мне было девять лет, мой дядя купил мне альбом „Marshall Mathers LP“, и он просто сказал моему отцу: „Этот парень — следующий Боб Дилан, ты должен дать ему послушать“», — рассказал музыкант.
По словам Ширана, отец не особо обратил внимание на слова дяди. Он просто сказал: «Ладно, Эдвард послушает это». Музыкант рассказал, что выучил альбом наизусть, читая тексты Эминема вслед за ним. Со временем у него прошло заикание.
Эд Ширан и Эминем работали вместе над треками «River», «Those Kinda Nights» и «Remember the Name». Но никакое сотрудничество не может значить больше, чем то, что автор «Shape of You» исполнил с детройтским рэпером «Stan» в Зале славы рок-н-ролла.
«Годы шли, мы записали с Эминемом три трека и довольно неплохо узнали друг друга. Когда он позвонил мне с предложением сыграть кавер на „Stan“, это был период, когда я снимал 14 своих клипов один за другим. И у меня как раз был выходной. Поэтому я не смог отказать. <…> Я знаю его уже шесть лет, дважды играл с ним на сцене. Я хорошо его понимаю: он по-прежнему живет в родном городе и выстроил вокруг себя собственную экосистему», — рассказал Ширан.