Эд Ширан смог вылечить заикание с помощью альбома Эминема «The Marshall Mathers LP»

«Годы шли, мы записали с Эминемом три трека и довольно неплохо узнали друг друга. Когда он позвонил мне с предложением сыграть кавер на „Stan“, это был период, когда я снимал 14 своих клипов один за другим. И у меня как раз был выходной. Поэтому я не смог отказать. <…> Я знаю его уже шесть лет, дважды играл с ним на сцене. Я хорошо его понимаю: он по-прежнему живет в родном городе и выстроил вокруг себя собственную экосистему», — рассказал Ширан.