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Эд Ширан смог вылечить заикание с помощью альбома Эминема «The Marshall Mathers LP»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:07

Эд Ширан рассказал на шоу Говарда Стерна, что альбом Эминема «The Marshall Mathers LP» помог ему избавиться от заикания в детстве.

«Я проходил всевозможные логопедические курсы. Когда мне было девять лет, мой дядя купил мне альбом „Marshall Mathers LP“, и он просто сказал моему отцу: „Этот парень — следующий Боб Дилан, ты должен дать ему послушать“», — рассказал музыкант.

По словам Ширана, отец не особо обратил внимание на слова дяди. Он просто сказал: «Ладно, Эдвард послушает это». Музыкант рассказал, что выучил альбом наизусть, читая тексты Эминема вслед за ним. Со временем у него прошло заикание.

Эд Ширан и Эминем работали вместе над треками «River», «Those Kinda Nights» и «Remember the Name». Но никакое сотрудничество не может значить больше, чем то, что автор «Shape of You» исполнил с детройтским рэпером «Stan» в Зале славы рок-н-ролла.

«Годы шли, мы записали с Эминемом три трека и довольно неплохо узнали друг друга. Когда он позвонил мне с предложением сыграть кавер на „Stan“, это был период, когда я снимал 14 своих клипов один за другим. И у меня как раз был выходной. Поэтому я не смог отказать. <…> Я знаю его уже шесть лет, дважды играл с ним на сцене. Я хорошо его понимаю: он по-прежнему живет в родном городе и выстроил вокруг себя собственную экосистему», — рассказал Ширан.

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ЭминемЭд ШиранБоб ДиланГовард Стерн
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