Ложь во благо: бармен признался, что иногда наливает пьяным гостям газировку вместо алкоголя

Тиктокер @Benjispears работает барменом, и у него есть несколько профессиональных секретов, которыми он делится со своими подписчиками. Ролик, опубликованный в конце апреля, раскрывает один из них. Видео называется так: «Когда твой пьяный приятель настаивает на еще одном напитке, но ты знаешь, что утром ему нужно на работу». На кадрах видно, как бармен делает вид, что готовит алкогольный коктейль, но на самом деле лишь держит бутылку с ликером над стаканом, ни капли не выливая из нее. «Хорошо, дорогой, сделали покрепче», — обращается он к кому‑то за кадром, добавляя в напиток дольку лимона.
Ролик набрал более девяти миллионов просмотров, и многие комментаторы посчитали, что это правильный поступок со стороны сотрудника и что они хотели бы иметь такого друга. К тому же, отвечая на вопросы под роликом, @Benjispears заявил, что не брал с гостей деньги за безалкогольный напиток. «Я поймал одного бармена на том, что он сделал с моим напитком то же самое. И когда это произошло, я просто промолчал, потому что подумал: „Нет, он прав“», — пишут под тиктоком, вспоминая собственный опыт в подобной ситуации.
Часть пользователей, которые по их словам тоже работают в барах, рассказали о похожих стратегиях — например, налить каплю ликер в соломинку, чтобы посетитель почувствовал легкий привкус алкоголя, делая первый глоток.