Ложь во благо: бармен признался, что иногда наливает пьяным гостям газировку вместо алкоголя

Тиктокер @Benjispears работает барменом, и у него есть несколько профессиональных секретов, которыми он делится со своими подписчиками. Ролик, опубликованный в конце апреля, раскрывает один из них. Видео называется так: «Когда твой пьяный приятель настаивает на еще одном напитке, но ты знаешь, что утром ему нужно на работу». На кадрах видно, как бармен делает вид, что готовит алкогольный коктейль, но на самом деле лишь держит бутылку с ликером над стаканом, ни капли не выливая из нее. «Хорошо, дорогой, сделали покрепче», — обращается он к кому‑то за кадром, добавляя в напиток дольку лимона.