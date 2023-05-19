Число программистов-фрилансеров выросло в четыре раза за два года

За последние два года количество программистов, работающих на фрилансе и занимающихся проектной работой, выросло в четыре раза. Потребность компаний в таких специалистах увеличилась за два года в 2,5 раза, а их средний доход — более чем вдвое, пишет Rusbase со ссылкой на исследование сервиса по работе с фрилансерами Solar Staff.