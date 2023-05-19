Число программистов-фрилансеров выросло в четыре раза за два года

За последние два года количество программистов, работающих на фрилансе и занимающихся проектной работой, выросло в четыре раза. Потребность компаний в таких специалистах увеличилась за два года в 2,5 раза, а их средний доход — более чем вдвое, пишет Rusbase со ссылкой на исследование сервиса по работе с фрилансерами Solar Staff.
Число ИТ-специалистов, работающих в статусе физлиц, выросло за первый квартал текущего года на 61%, а их средний чек — на 86%, до 144 тыс. рублей. Количество программистов в статусе самозанятых, напротив, снизилось на 23%. Доля тех, кто зарегистрирован в качестве ИП, сократилась с 20% в 2022 году до 16% в первом квартале текущего года.
В 2023-м программисты получают в среднем 537,9 тыс. рублей, что на 41% больше, чем в прошлом году.
При проведении исследования Solar Staff проанализировал обезличенные данные своих клиентов — более 300 компаний со всего мира, которые работают с фрилансерами, и около 8 тыс. фрилансеров из России и СНГ.
После начала военной операции на Украине около 10% российских программистов покинули страну и не вернулись, говорил в декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев. «Порядка 100 тыс. ИТ-специалистов находятся сейчас за пределами нашей страны. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — отмечал он.