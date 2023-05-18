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Эдди Мерфи обсуждает участие в фильме «Розовая пантера»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:57

Американский актер Эдди Мерфи, известный по картинам «Чокнутый профессор» и «Поездка в Америку», обсуждает участие в фильме «Розовая пантера». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Мерфи может сыграть в ленте главную роль — инспектора Жака Клузо. По данным источникам, грядущая картина будет сочетать в себе в равной степени реальные съемки и компьютерную графику.

Сюжет фильма держится в секрете. Однако известно, что Жак Клузо и персонаж Пантеры, известный по анимационным проектам, впервые объединятся на большом экране. Лента пока находится на ранней стадии разработки.

Ее сценарий написал Крис Бремнер. Режиссером проекта выступил Джефф Фаулер, создатель «Соника в кино». Продюсерами «Розовой пантеры» стали Дэн Лин и Джонатан Эйрих из Rideback, а также Ларри Мириш и Джули Эндрюс.

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