Эдди Мерфи обсуждает участие в фильме «Розовая пантера»

Американский актер Эдди Мерфи, известный по картинам «Чокнутый профессор» и «Поездка в Америку», обсуждает участие в фильме «Розовая пантера». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Мерфи может сыграть в ленте главную роль — инспектора Жака Клузо. По данным источникам, грядущая картина будет сочетать в себе в равной степени реальные съемки и компьютерную графику.
Сюжет фильма держится в секрете. Однако известно, что Жак Клузо и персонаж Пантеры, известный по анимационным проектам, впервые объединятся на большом экране. Лента пока находится на ранней стадии разработки.
Ее сценарий написал Крис Бремнер. Режиссером проекта выступил Джефф Фаулер, создатель «Соника в кино». Продюсерами «Розовой пантеры» стали Дэн Лин и Джонатан Эйрих из Rideback, а также Ларри Мириш и Джули Эндрюс.