Мартин Скорсезе и Пэтти Дженкинс говорят об истории кино в трейлере «100 лет Warner Bros.»

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер документального сериала «100 лет Warner Bros.», посвященного истории легендарной киностудии, которую основали братья Уорнеры в начале XX века.
Проект исследует влияние Warner Bros. на искусство, культуру и индустрию развлечений. Он выйдет 25 мая на стриминговом сервисе Max, и из него можно будет узнать о создании студии и ее культовых картинах.
В сериале приняли участие режиссеры, актеры и другие кинематографисты, а также журналисты и историки. Среди них оказались Мартин Скорсезе, Пэтти Дженкинс, Харви Кейтель, Дэвид Заслав и другие.
Режиссером ленты выступила Лесли Айверкс, снявшая ранее «Историю Пиксара», «Гражданина Херста» и сериал «The Imagineering Story» о создании парков Диснейленд. Рассказчиком в документалке станет Морган Фриман.