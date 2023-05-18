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Мартин Скорсезе и Пэтти Дженкинс говорят об истории кино в трейлере «100 лет Warner Bros.»

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:41

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер документального сериала «100 лет Warner Bros.», посвященного истории легендарной киностудии, которую основали братья Уорнеры в начале XX века.

Проект исследует влияние Warner Bros. на искусство, культуру и индустрию развлечений. Он выйдет 25 мая на стриминговом сервисе Max, и из него можно будет узнать о создании студии и ее культовых картинах.

В сериале приняли участие режиссеры, актеры и другие кинематографисты, а также журналисты и историки. Среди них оказались Мартин Скорсезе, Пэтти Дженкинс, Харви Кейтель, Дэвид Заслав и другие.

Режиссером ленты выступила Лесли Айверкс, снявшая ранее «Историю Пиксара», «Гражданина Херста» и сериал «The Imagineering Story» о создании парков Диснейленд. Рассказчиком в документалке станет Морган Фриман.

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Мартин СкорсезеПэтти ДженкинсХарви КейтельДэвид ЗаславМорган Фриман
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