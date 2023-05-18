На Киностудии имени Горького откроют новый интерактивный музей, посвященный кинопроизводству

«На первом этаже посетители будут знакомиться с историей кино через знаковые фильмы, судьбы и творчество знаменитых режиссеров и актеров киностудии. Отдельная экспозиция на втором этаже музея будет максимально интерактивной, она вовлечет в процесс современного кинопроизводства на всех его этапах — так, что за время посещения каждый сможет снять свой собственный фильм», — заявила Слащева.