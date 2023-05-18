На Киностудии имени Горького откроют новый интерактивный музей, посвященный кинопроизводству

На территории Киностудии имени Горького в Москве появится новый музей, посвященный кинопроизводству. Об этом сообщила гендиректор студии Юлиана Слащева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Она рассказала, что на улице Сергея Эйзенштейна в данный момент строят музейный комплекс. В нем на двух этажах разместят мультимедийную экспозицию, общая площадь музея составит 1000 квадратных метров.
«На первом этаже посетители будут знакомиться с историей кино через знаковые фильмы, судьбы и творчество знаменитых режиссеров и актеров киностудии. Отдельная экспозиция на втором этаже музея будет максимально интерактивной, она вовлечет в процесс современного кинопроизводства на всех его этапах — так, что за время посещения каждый сможет снять свой собственный фильм», — заявила Слащева.
По словам Слащевой, среди экспонатов будут уникальные предметы из архивов киностудии, такие как: вышивка из фильма «Марья-искусница» и зеркальце из «Морозко», портсигар из ленты «Офицеров» и историческая киносъемочная техника.
Также в музее появится зона отдыха с библиотекой и лекторий. Предполагается, что в новом комплексе будут устраивать временные выставки и различные мероприятия.