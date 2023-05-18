Харрисон Форд удостоился Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля за достижения в жизни

Звезда «Индианы Джонса» Харрисон Форд получил почетную Золотую пальмовую ветвь за жизненные достижения на Каннском кинофестивале, сообщает The Hollywood Reporter. Актер был явно тронут, когда услышал аплодисменты и увидел награду, отмечает издание.
«Говорят, когда ты вот-вот умираешь, ты видишь, как твоя жизнь проносится перед глазами, и я только что увидел, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами», — сказал Форд после ролика с отрывками из фильмов с ним.
Вручение произошло во время премьеры нового фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». Форд со сцены поблагодарил коллег по фильму Мадса Миккельсена, Фиби Уоллер-Бридж и режиссера Джеймса Мэнголда.
В «Колесе судьбы» Форд в пятый раз играет профессора и авантюриста Индиану Джонса. Фильм вышел спустя 15 лет после «Индианы Джонса и Королевства хрустального черепа», премьера которого тоже состоялась в Каннах.