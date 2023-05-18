Slowthai убрали из лайнапов британских фестивалей после обвинения в изнасиловании

После новостей Slowthai очистил соцсети и опубликовал заявление, в котором категорически отрицает все обвинения. «Я невиновен, и я уверен, что мое имя будет очищено. До тех пор я приложу максимум усилий, чтобы это дело завершилось быстро и справедливо. В течение этого времени я прошу моих поклонников не комментировать эту ситуацию и уважать частную жизнь моей семьи», — заявил артист.