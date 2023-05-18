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Slowthai убрали из лайнапов британских фестивалей после обвинения в изнасиловании

Максим Саблин
Сегодня в 22:15

Рэпер Slowthai пропал с афиш трех крупных британских фестивалей, обратил внимание Stereogum. Два дня назад медиа сообщили о его обвинении в изнасиловании.

Этим летом артист должен был выступить на сцене фестиваля в Гластонбери, одной из главных британских площадок. Также его ждали на манчестерском Parklife, фестивале Reading & Leeds и дублинском Forbidden Fruit. Сейчас все эти выступления отменены, а его имя убрали с сайтов.

Пока что не сообщалось об отмене его концертов на Rock Werchter в Бельгии и на разореве у Blur на «Уэмбли».

16 мая Slowthai предстал перед магистратским судом Оксфордшира по видеосвязи. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании девушки, которое случилось в сентябре 2021 года в Оксфорде. На заседании рэпер лишь подтвердил свое настоящее имя (Тайрон Фрэмптон), дату рождения и адрес проживания в Нортгемптоне.

Следующее слушание по его делу состоится 16 июня. Рэпера отпустили под залог с обязательством явиться на заседание

После новостей Slowthai очистил соцсети и опубликовал заявление, в котором категорически отрицает все обвинения. «Я невиновен, и я уверен, что мое имя будет очищено. До тех пор я приложу максимум усилий, чтобы это дело завершилось быстро и справедливо. В течение этого времени я прошу моих поклонников не комментировать эту ситуацию и уважать частную жизнь моей семьи», — заявил артист.

Дебютный альбом Slowthai был номинирован на премию Mercury в 2019 году. Через два года рэпер получил номинацию на «Грэмми» за лучшую танцевальную запись. В том же 2021-м второй альбом Slowthai прорвался на первое место в британских чартах.

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