Посмотрите клип Кайли Миноуг на сингл «Padam Padam» с грядущего альбома «Tension»

В ролике певица танцует в красном костюме на машине в окружении танцоров, а затем кокетничает с мужчиной в закусочной. «Падам, падам, я слышу это и знаю. Падам, падам, я знаю, что ты хочешь забрать меня домой», — поет Миноуг.