Посмотрите клип Кайли Миноуг на сингл «Padam Padam» с грядущего альбома «Tension»

Австралийская поп-певица Кайли Миноуг выпустила сингл «Padam Padam», который войдет в ее грядущий альбом «Tension». Она также показала яркий клип на него.
В ролике певица танцует в красном костюме на машине в окружении танцоров, а затем кокетничает с мужчиной в закусочной. «Падам, падам, я слышу это и знаю. Падам, падам, я знаю, что ты хочешь забрать меня домой», — поет Миноуг.
Новый альбом Миноуг «Tension» увидит свет 22 сентября. Над пластинкой певица работала с давним соавтором Ричардом Биффом Стэннардом и автором «Disco» Даком Блэквеллом.
«Альбом представляет собой смесь песен, которыми я действительно прониклась. Создание этого альбома помогло мне пережить трудные времена и радоваться настоящему. Я надеюсь, что он будет сопровождать слушателей в их собственных путешествиях и станет частью их истории», — подчеркнула Миноуг.
Треклист:
1. «Padam Padam»
2. «Hold on to Now»
3. «Things We Do for Love»
4. «Tension»
5. «One More Time»
6. «You Still Get Me High»
7. «Hands»
8. «Green Light»
9. «Vegas High»
10. «10 Out of 10»
11. «Story»