The Japanese House выпустила трек совместно с Мэттью Хили из The 1975

Британская инди-поп-певица Эмбер Бейн, известная под псевдонимом The Japanese House, выпустила сингл «Sunshine Baby» совместно с фронтменом группы The 1975 Мэттью Хили и барабанщиком Джорджем Дэниелом.
Бейн также показала лайф-видео сингла. В нем она исполняет песню в белой комнате в окружении музыкантов. По словам певицы, название песни — это кличка ее собаки, а текст исследует тему разлуки и момент, когда романтические отношения подходят к концу.
«Припев — это своего рода принятие окончания наших отношений, но поется он в позитивном ключе. В каждой части отношений есть что‑то быстротечное, и в круговороте все возвращается обратно», — рассказала Бейн.
«Sunshine Baby» стал третьим треком с грядущего альбома певицы «In the End It Always Does», который выйдет 30 июня. Ранее вышли песни «Sad to Breathe» и «Boyhood».