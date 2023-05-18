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The Japanese House выпустила трек совместно с Мэттью Хили из The 1975

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:50

Британская инди-поп-певица Эмбер Бейн, известная под псевдонимом The Japanese House, выпустила сингл «Sunshine Baby» совместно с фронтменом группы The 1975 Мэттью Хили и барабанщиком Джорджем Дэниелом.

Бейн также показала лайф-видео сингла. В нем она исполняет песню в белой комнате в окружении музыкантов. По словам певицы, название песни — это кличка ее собаки, а текст исследует тему разлуки и момент, когда романтические отношения подходят к концу.

«Припев — это своего рода принятие окончания наших отношений, но поется он в позитивном ключе. В каждой части отношений есть что‑то быстротечное, и в круговороте все возвращается обратно», — рассказала Бейн.

«Sunshine Baby» стал третьим треком с грядущего альбома певицы «In the End It Always Does», который выйдет 30 июня. Ранее вышли песни «Sad to Breathe» и «Boyhood».

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