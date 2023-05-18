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«Амедиатека» покажет израильский сериал «Шабабники». Его премьера пройдет 25 мая

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:28

Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представит 25 мая премьеру израильского сериала «Шабабники», трейлер которого уже появился в сети. Об этом «Афише Daily» рассказали представители сервиса.

Шоу расскажет о приключениях четверых молодых людей из элитарной ультраортодоксальной ешивы — высшего религиозного учебного заведения. Его снял режиссер Элиран Малка.

По сюжету герои, хоть и принадлежат к консервативной общине, знают толк в веселье и не хотят ограничивать себя в удовольствиях, пытаясь лавировать между ними и миром строгих традиций предков.

Главные роли в сериале исполнили Омер Перельман Стрикс, Ори Лайзерович, Гури Альфи и Дэниел Гад. Их работу высоко оценили зрители: на портале iMDb «Шабабники» получили 8,2 балла из 10.

Впервые шоу показали на Еврейском кинофестивале в Иерусалиме в 2017 году. С тех пор «Шабабники» покорили телевидение Израиля и получили награды Израильской академии кино и телевидения за лучший комедийный сериал, лучший сценарий и лучшую режиссуру.

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