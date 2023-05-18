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Новый сезон «Футурамы» начнется 24 июля

Максим Саблин
Сегодня в 20:40

Американский стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер 11-го сезона «Футурамы». Мультсериал о друзьях из Planet Express будет выходить на стриминге Hulu по понедельникам начиная с 24 июля.

Hulu обещает, что нам расскажут больше о романе Фрая и Лилы и мы узнаем секрет «робота Санты», а сюжет сериала коснется пандемии и вакцинации, бума криптовалют и других злободневных тем.

Прошлые сезоны содержали по 20 эпизодов, но в новой порции серий будет только 10. К своим ролям вернутся Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр. Шоураннером выступит создатель сериала Мэтт Грейнинг.

Также на экране вновь появится робот Бендер. Озвучивающий его Джон ДиМаджо уладил свои разногласия с Disney, касавшиеся низкого гонорара. Впрочем, Deadline в то время сообщал, что прибавка была «в лучшем случае минимальной».

О возвращении сериала на экраны стало известно в феврале 2022 года.

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Walt Disney
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Билли УэстКэти СагалМорис ЛамаршЛорен ТомФил ЛамаррМэтт Грейнинг
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