Новый сезон «Футурамы» начнется 24 июля

Американский стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер 11-го сезона «Футурамы». Мультсериал о друзьях из Planet Express будет выходить на стриминге Hulu по понедельникам начиная с 24 июля.
Hulu обещает, что нам расскажут больше о романе Фрая и Лилы и мы узнаем секрет «робота Санты», а сюжет сериала коснется пандемии и вакцинации, бума криптовалют и других злободневных тем.
Прошлые сезоны содержали по 20 эпизодов, но в новой порции серий будет только 10. К своим ролям вернутся Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр. Шоураннером выступит создатель сериала Мэтт Грейнинг.