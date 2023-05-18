Армянский коньяк «Арарат» перестанут поставлять в Россию

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в РФ. Об этом заявил в парламенте министр экономики Ваан Керобян, передает Общественное радио Армении.
Керобян отметил, что официальной информации пока нет, но все выглядит именно так: поставки прекратятся. По его словам, это создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда.
Pernod Ricard, один из крупнейших производителей крепкого алкоголя в мире, полностью прекратил поставки в Россию в конце апреля. Компания, помимо коньяка «Арарат», производит виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, водку Absolut, текилу Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.