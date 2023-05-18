Софи Тернер снимется в сериале «Джоан» о знаменитой воровке драгоценностей

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снимется в сериале «Джоан», посвященном истории воровки драгоценностей Джоан Ханнингтон. Об этом сообщил Deadline.
Действие шоу развернется в 80-х годах — эпохе, известной смелыми тенденциями в моде, культовой музыкой и культурными изменениями. В центре сюжета окажется бескомпромиссная и вспыльчивая девушка, которая глубоко травмирована и уязвима.
Проект покажет Джоан как преданную мать шестилетней девочки по имени Келли, а также как женщину, которая попала в ловушку разрушительного брака с преступником.
По сюжету муж героини Гэри пустится в бега, и тогда у Джоан появится возможность построить новую жизнь для себя и своей дочери. На этом пути девушка станет воровкой драгоценностей, искусно меняющей обличье.
Партнерами Тернер по сериалу станут Фрэнк Диллейн («Бойтесь ходячих мертвецов»), Гершвин Эсташ-мл, Лора Эйкман и Кирсти Джей Кертис. Они сыграют лондонского антиквара Бойзи, его приятеля Альби, жену последнего и старшую сестру Джоан соответственно.
Сценарий «Джоан» написала Анна Саймон, а режиссером стал Ричард Лакстон. Разработкой шоу занимается компания Snowed-In-Productions и продюсеры Рут Кенли-Леттс, Дженни Ван Дер Ланде, Нил Блэр и Пол Фрифт.