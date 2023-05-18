Арабский аналог IKEA собирается открыть в Москве первый магазин

Home Box планирует открыть до 20 магазинов в городах-миллионниках в ближайшие пять лет. Инвестиции в открытие одного магазина составят от 2,5 млн долларов. В первое время компания собирается поставлять товары фабрик Китая и стран Азии, а в дальнейшем возможно строительство заводов на территории РФ.