Арабский аналог IKEA собирается открыть в Москве первый магазин

Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA может открыть свой первый магазин в Москве в этом году, передает РИА «Новости Недвижимость» слова вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камела Шабана. По его словам, компания ведет переговоры с российскими инвесторами и торговыми центрами.
Home Box планирует открыть до 20 магазинов в городах-миллионниках в ближайшие пять лет. Инвестиции в открытие одного магазина составят от 2,5 млн долларов. В первое время компания собирается поставлять товары фабрик Китая и стран Азии, а в дальнейшем возможно строительство заводов на территории РФ.
«Что касается ценовой политики, то она будет низкой. Если говорить о России, то цены будут примерно такими, как были в IKEA», — пообещал Шабан.
В феврале было объявлено об открытии белорусского Swed House с аналогами товаров IKEA в московском торговом центре «Щелковский». Это будет первый российский магазин компании.
IKEA приостановила работу своих магазинов в России в марте 2022 года после начала специальной военной операции на территории Украины. Позднее компания запустила онлайн-распродажу, на которой продавала остатки товаров. В июне 2022-го IKEA объявила о продаже четырех российских фабрик.