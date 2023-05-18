Netflix внедрит получасовые рекламные видео в бюджетном тарифе

Всего у Netflix насчитывается более 232 млн подписчиков по всему миру. «Ни одна другая развлекательная компания не стремится создавать отличные фильмы и шоу в стольких жанрах, в стольких странах и для такой широкой, разнообразной аудитории», — заявила директор по контенту Netflix Бела Баджария.