Netflix внедрит получасовые рекламные видео в бюджетном тарифе

Команда Netflix заявила, что хотела бы предложить компаниям новые виды рекламы. В частности, 30-минутные ролики могут транслироваться в течение нескольких дней, а история в них может разворачиваться постепенно для зрителей.
«Вы не можете сделать это на линейном телевидении, потому что люди не живут на одном канале», — отметил соруководитель платформы Тед Сарандос.
Реклама в бюджетном тарифе Netflix будет предназначена для взрослой аудитории, поскольку у несовершеннолетних пользователей нет доступа к данному типу подписки.
Всего у Netflix насчитывается более 232 млн подписчиков по всему миру. «Ни одна другая развлекательная компания не стремится создавать отличные фильмы и шоу в стольких жанрах, в стольких странах и для такой широкой, разнообразной аудитории», — заявила директор по контенту Netflix Бела Баджария.