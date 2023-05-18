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Netflix внедрит получасовые рекламные видео в бюджетном тарифе

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:16

Бюджетным тарифом стримингового сервиса Netflix пользуются уже около 5 млн пользователей ежемесячно, в связи с чем платформа намерена запустить 30-минутные рекламные видео. Об этом сообщил Reuters.

Команда Netflix заявила, что хотела бы предложить компаниям новые виды рекламы. В частности, 30-минутные ролики могут транслироваться в течение нескольких дней, а история в них может разворачиваться постепенно для зрителей.

«Вы не можете сделать это на линейном телевидении, потому что люди не живут на одном канале», — отметил соруководитель платформы Тед Сарандос.

Реклама в бюджетном тарифе Netflix будет предназначена для взрослой аудитории, поскольку у несовершеннолетних пользователей нет доступа к данному типу подписки.

Всего у Netflix насчитывается более 232 млн подписчиков по всему миру. «Ни одна другая развлекательная компания не стремится создавать отличные фильмы и шоу в стольких жанрах, в стольких странах и для такой широкой, разнообразной аудитории», — заявила директор по контенту Netflix Бела Баджария.

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