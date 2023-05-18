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Опрос: 40% россиян следят за бывшими после расставания

Семён Гудошников
Сегодня в 18:10

Большинству россиян нужно три месяца, чтобы восстановиться после разрыва серьезных отношений. Об этом говорится в исследовании сервиса знакомств «Мамба», которое есть в распоряжении «Афиши Daily».

30% опрошенных через три месяца становится комфортно в одиночестве, 28% чувствуют готовность ходить на свидания. Лишь треть респондентов утверждают, что могут пережить разрыв легко и без лишних нервов.

Расставание дается одинаково тяжело как мужчинам, так и женщинам. 40% заявили, что продолжают следить за бывшими после разрыва. Женщины чаще мужчин делают это скрытно — например, через фейковые аккаунты. Продолжают общаться с бывшими половина респондентов, 15% сохраняют с ними дружеские отношения.

Чтобы пережить расставание, большинство старается радовать себя вкусной едой и новой одеждой. Среди других советов от опрошенных — занятия спортом и общение с друзьями. Каждый пятый при этом полагает, что справиться с болью из‑за разрыва поможет только время.

В рамках исследования были опрошены 3300 человек в возрасте от 18 до 45 лет, пользователи сервисов знакомств.

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