Гильдия американских актеров готовится к забастовке

«Зарабатывать на жизнь в качестве профессионального артиста становится все труднее, поскольку инфляция и стриминговая экосистема подрывают оплату труда, в то время как корпоративные прибыли и зарплаты руководителей студий продолжают расти», — говорится в пресс-релизе. Также SAG-AFTRA недовольна нерегулируемым использованием искусственного интеллекта в кино.