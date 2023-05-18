Гильдия американских актеров готовится к забастовке

Национальный совет объединенной гильдии американских актеров SAG-AFTRA единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать своим членам выходить на забастовку, говорится в заявлении на сайте организации.
«Зарабатывать на жизнь в качестве профессионального артиста становится все труднее, поскольку инфляция и стриминговая экосистема подрывают оплату труда, в то время как корпоративные прибыли и зарплаты руководителей студий продолжают расти», — говорится в пресс-релизе. Также SAG-AFTRA недовольна нерегулируемым использованием искусственного интеллекта в кино.
«Я давно не видел такой солидарности у участников совета. Наше стопроцентное согласие в чем‑то лишь демонстрирует нашу решимость», — комментирует для Deadline решение совета один из участников.
SAG-AFTRA напоминает, что 7 июня у нее запланированы переговоры с альянсом кино- и телепродюсеров о новом договоре, прежний истекает 30 июня. Угроза забастовкой может повлиять на их исход в пользу гильдии, считают ее представители. В актерский профсоюз входят более 160 тыс. участников.
Разрешение на забастовку не означает немедленный выход на улицу, но дает совету право объявить ее в крайнем случае. Гильдия также объявила голосование среди своих членов, которое продлится до 5 июня.
Последняя забастовка голливудских актеров против студий случилась в 1980 году и длилась 95 дней. Поводом для нее стали высокие продажи видеокассет и пакетов кабельного телевидения.
В США продолжается забастовка Гильдии сценаристов. Они требуют повышения отчислений от стриминговых платформ и установления минимального срока работы над каждым шоу. Стачка уже привела к задержке в производстве различных фильмов и сериалов — например, «Блейда», «Очень странных дел» или приквела «Игры престолов». Продолжающийся протест обходится штату Калифорния в 30 млн долларов в день.