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В Петербурге начали запрещать парковаться у станций метро для «антитеррористической безопасности»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:14

Комитет по транспорту Петербурга начал устанавливать знаки, запрещающие парковку у станций метрополитена. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Речь идет о знаках 5.27, который запрещает стоянку дольше пяти минут, и 5.28, обозначающем конец этой зоны. В комитете решение объясняют «обеспечением антитеррористической безопасности».

Предполагается, что мера повысит уровень безопасности граждан на объектах с большим пассажиропотоком. Новые правила утверждены Антитеррористической комиссией Санкт-Петербурга и городским Оперативным штабом.

Первые такие знаки уже появились около станций «Площадь Александра Невского 1» и «Площадь Александра Невского 2». Следующая на очереди — «Улица Дыбенко».

Также комитет провел проверку и составил протоколы об административном правонарушении на владельцев машин. Размер штрафа за парковку в неположенном месте составил 3000 рублей.

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